В Челябинской области возросло количество несчастных случаев на железной дороге

Среди пострадавших на железной дороге - восемь детей Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году жители Челябинской области чаще стали получать травмы и погибать на железной дороге.

По данным пресс-службы ЮУЖД, с января по август пострадали 25 человек, из них 19 погибли. Для сравнения, за тот же период прошлого года травмы на железной дороге получили 18 южноуральцев, 13 из них погибли.

Количество несчастных случаев возросло и в соседних регионах. Всего за 8 месяцев на ЮУЖД пострадали 44 человека. Для 35 из них полученные травмы оказались смертельными. Среди тех, кто попал под поезд или получил удар током — восемь детей.

— Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев — нарушение правил безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом, игнорирование подземных переходов и пешеходных мостов, алкогольное опьянение, суицид, беспечность и невнимательность самих пострадавших, нахождение на путях в наушниках, капюшонах, — рассказали в ЮУЖД.

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