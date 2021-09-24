В Челябинской области потеплеет до +18 градусов

На следующей неделе будет облачно, пойдут дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинскую область приходит потепление. В дневное время 24 и 25 сентября метеорологи прогнозируют от +13 до +18 градусов. Также обещают переменную облачность, отсутствие осадков и ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 2-8 метров в секунду.

В воскресенье, 26 сентября будет уже прохладней: +9, +14 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

В ночь на субботу, 25 сентября будет +1, +6, но местами возможны заморозки до -2.

На следующей неделе специалисты ожидают облачную погоду с кратковременными дождями и дневной температурой воздуха около +8 градусов.

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