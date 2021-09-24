В Челябинске будут судить самокатчика, из-за которого пенсионерка потеряла память

Самокатчик сзади подъехал к не подозревавшей об опасности женщине Фото: Алексей БУЛАТОВ

65-летняя жительница Челябинска получила тяжелые травмы после того, как на нее наехал 18-летний самокатчик. Инцидент произошел поздним вечером 20 мая этого года.

Молодой человек мчался на взятом напрокат электросамокате по тротуару. На улице Гагарина он со спины врезался в пенсионерку. Женщина упала и сильно ударилась головой.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребра и черепно-мозговую травму. Сейчас женщина частично парализована, она не может вспомнить ничего из событий своей жизни до наезда самокатчика и не в состоянии контактировать с близкими.

Как сообщили в областной прокуратуре, в отношении самокатчика возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Расследование закончено, дело передали в суд.

— Прокурором в защиту интересов потерпевшей предъявлен иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Челябинске пятилетняя девочка на самокате заехала в открытый водоотвод и получила травму.

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