В Челябинской области за день коронавирус обнаружили у 370 человек

Коронавирусом в Челябинской области заболели более 95 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 370 новых случаев коронавируса. Среди заразившихся – один школьник. На этой неделе заболеваемость вновь начала расти. До того в течение полутора недель ежедневно сообщали о 364-365 новых случаях коронавируса.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас Covid-19 болеют 9497 жителей региона. За все время эпидемии коронавирусом заболели 95,3 тыс. южноуральцев.

21 человек за последний день умер от ковидной пневмонии.

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