В региональном МЧС опровергли информацию о том, что в группе на Эльбрусе была челябинка

Фото: кадр из видео

23 сентября 20 туристов попали в буран на Эльбрусе. 5 человек погибли. Изначально сообщалось, что в составе группы — жительница Челябинска. Однако в региональном МЧС факт опровергли.

— Проведена проверка на местном уровне, — сообщили в МЧС. — По уточненным данным, в указанной группе челябинцев и жителей области не было.

В Больнице, где лежит Марина Беликова, которая изначально проходила как жительница Челябинска, подтвердили, что по документам девушка приехала из Брянска.

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