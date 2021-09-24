В региональном МЧС опровергли информацию о том, что в группе на Эльбрусе была челябинка

Фото: кадр из видео
23 сентября 20 туристов попали в буран на Эльбрусе. 5 человек погибли. Изначально сообщалось, что в составе группы — жительница Челябинска. Однако в региональном МЧС факт опровергли.
— Проведена проверка на местном уровне, — сообщили в МЧС. — По уточненным данным, в указанной группе челябинцев и жителей области не было.
В Больнице, где лежит Марина Беликова, которая изначально проходила как жительница Челябинска, подтвердили, что по документам девушка приехала из Брянска.
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