На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись микроавтобус и грузовик

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Серьезная авария произошла 23 сентября в Симе. На мосту, находящемся на трассе М-5, столкнулись грузовая «Газель» и микроавтобус.

По предварительным данным, грузовик протаранил ехавший впереди в том же направлении автобус.

После удара автомобили развернуло, они полностью перекрыли дорогу и повредили ограждения моста. Рядом с местом ДТП образовалась многокилометровая пробка.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Обе машины оказались сильно искорежены, кузов грузовика опрокинулся. Очевидцы опубликовали видеоролик места ДТП. На кадрах видно, как помятые машины пытаются растащить в стороны, чтобы освободить место для проезда. Заметно также, насколько сильно повреждены микроавтобус и «Газель».

Знакомые с участком дороги автомобилисты отмечают, что там действует ограничение скорости. Однако последствия аварии показывают, что водитель грузовика этим ограничением пренебрег.

В региональном управлении ГИБДД прокомментировать происшествии обещали позже.

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