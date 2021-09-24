ЦКС и южноуральские школьники приняли эстафету «Экодежурный по стране»

Фото: ЦКС

Экодежурный по стране теперь и в Челябинске! 22 сентября в рамках Всероссийской акции с участием южноуральских школьников состоялся эко-забег «Забота о мире — забота о себе». Экологический марафон в областном центре проходил при поддержке ЦКС. Подрядчики регионального оператора предоставили спецтранспорт для вывоза собранного мусора

В этот день челябинские школьники и их педагоги вышли на субботник, чтобы навести порядок на прибрежной территории реки Миасс в районе улицы Университетская Набережная. Мероприятие проходило в формате экоквеста с онлайн картой. Участников ждали викторины и интерактивные игры на тему охраны и рационального использования окружающей природы.

Федеральный проект «Экодежурный по стране» одновременно проходит во многих регионах при поддержке Российского движения школьников. Акция стартовала 10 сентября и продлится до 10 октября. Целью марафона является популяризация экологической деятельности и содействие формированию экологического стиля жизни среди обучающихся.

Фото: ЦКС

«Центр коммунального сервиса поддерживает экологические инициативы в регионе, направленные на сохранение окружающей среды и решение экологических проблем. Более того наша компания ведет системную работу по экопросвещению, активно сотрудничая со многими образовательными учреждениями и формируя полезные экопривычки у подрастающего поколения. Уверен, что только личной инициативой и участием в таких важных проектах мы сможем воспитать в детях бережное отношение к природе и чувство ответственности за ее сохранение», — прокомментировал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

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