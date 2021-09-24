В Челябинске откроют еще одну новую набережную с «антискользящим» подходом к воде

Фото: natalyakotova.official/ nstagram.com
В челябинском микрорайоне Чурилово возле пруда в октябре готовятся открыть обновленную набережную.
Рядом с водоемом появился сквер с прогулочными дорожками и скамейками. В зеленой зоне посадили кустарник, взрослые ели и липы.
О дальнейших планах рассказала глава Челябинска Наталья Котова. По словам мэра, до конца сентября ступени, по которым можно спуститься к воде, облицуют мраморными плитами со специальным антискользящим покрытием. Кроме того бетонные конструкции в сквере замаскируют деревом. Рядом с прудом установят качели.
– Когда мы начинали работы, местные жители волновались, что с пруда улетят живущие здесь утки. Работы близки к завершению, а уток, ко всеобщему удивлению, здесь стало в три раза больше, – добавила Наталья Котова.
Напомним, на прошлой неделе открыли набережную у реки Миасс в центре Челябинска. Для приезжающих прогуляться по ней обещают открыть отдельную парковку.
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