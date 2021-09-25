На Северо-западе Челябинска перекрыли движение автомобилей по проспекту Героя России Евгения Родионова

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске, в субботу, 25 сентября, не будет доступно для автомобилистов движение по проспекту Героя России Евгения Родионова от ул. Татищева до ул. Академика Макеева. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, ограничения связаны с выполнением работ по асфальтированию дороги.

— Работы длятся с 8:00 до 20:00. К домам по четной стороне будет обеспечен проезд через ул. Академика Макеева, — сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Кроме того, в эти выходные была изменена схема движения по улице Кирова из-за ремонта трамвайного переезда. Так, в сторону центра города открыты три полосы (две направо и одна налево), а по улице Труда — одна полоса напрямую.

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