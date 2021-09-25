Прокуратура потребовала вернуть в СИЗО главу челябинского отделения ПФР, обвиняемого во взятке

Виктор Чернобровин находился под стражей с 23 июля и был переведен под домашний арест 20 сентября. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прокуратура области обжаловала решение Тракторозаводского районного суда об изменении меры пресечения главе челябинского отделения ПФР Виктору Чернбровину, который обвиняется в получении взятки. С 20 сентября чиновника перевели из СИЗО под домашний арест. Однако прокуратура считает такое решение необоснованным.

— Прокурор полагает, что обстоятельства, учитываемые ранее при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились, в связи с чем, изменение меры пресечения является необоснованным, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, санкция за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Кроме того, он может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать производству по делу.

В апелляционном представлении прокурор просит постановление суда отменить и продлить меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Виктор Чернобровин получил 26 млн рублей от представителя охранной компании. За деньги чиновник обещал посодействовать в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

Вместе с Чернобровиным по делу о коррупции в челябинском ПФР проходят еще два человека — это замглавы Пенсионного фонда в регионе Александр Орехов и начальник административно-хозяйственной части отделения ОПФР Рудольф Зайцев. Оба они находятся под домашним арестом и им разрешены прогулки возле дома в течение двух часов. Орехову вменяется получение взятки в размере более 3 млн рублей, а Зайцеву — на сумму более 1 млн рублей.

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