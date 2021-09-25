За сутки коронавирус унес жизни 23 жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 372 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть четверо школьников. С начала пандемии число заболевших составляет 95 643. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За сутки от коронавируса умерли 23 человека. Больничные палаты покинули 275 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 81 488 человек. Под присмотром врачей остаются 9 571 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 3,5 млн человек. За прошедшие сутки — 16 337 тестов.

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