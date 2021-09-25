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Общество25 сентября 2021 10:17

Глава Металлургического района Челябинска на один день устроился работать шофером в больницу

Сергей Кочетков решил подать пример окружающим, как можно помогать врачам в пандемию
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Глава Металлургического района отправился с терапевтом на вызовы к пациентам. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Глава Металлургического района отправился с терапевтом на вызовы к пациентам. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

К главе Металлургического района Челябинска Сергею Кочеткову обратилась заведующая поликлиники №1 ГКБ №6 с просьбой помочь транспортом для выездов врачей на вызовы. Однако чиновник решил сам сесть за руль автомобиля, чтобы оказать поддержку медикам в пандемию коронавируса. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.

— Решил лично помочь системе здравоохранения и подать пример окружающим! С утра сел за руль автомобиля и поехали с терапевтом по вызовам, — отмечает Сергей Кочетков. — Это может сделать каждый из вас! В условиях такой непростой эпидемиологической обстановки нашим медикам важна любая помощь. Если вы уделите хотя бы час своего времени и проедете по нескольким адресам, то вам будут благодарны не только медработники, но и пациенты, к которым врач приехал и вовремя назначил лечение.

Жители Челябинска тоже могут стать волонтерами и помочь местным врачам. Свои варианты поддержки можно предложить по телефону 725-20-21.

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