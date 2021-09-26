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Общество26 сентября 2021 8:36

Гималайский медведь Харитон, которого отравили в челябинском зоопарке, идет на поправку

Ранее от отравления погибли два медведя и олени
Ольга ЩАПИНА
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Кадр из видео челябинского зоопарка

Кадр из видео челябинского зоопарка

В Челябинском зоопарке массово гибнут животные, нескольким удалось выжить. Сейчас ветеринары борются за жизнь гималайского медведя Харитона.

— Состояние Харитона стабильное, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Ест сам, передвигается по вольеру. Мы надеемся на лучшее.

Сегодня, 26 сентября, зоопарк уже работает в обычном работает. Сотрудники с нетерпением ждут результаты экспертизы и уверены, что это умышленное отравление. На территории учреждения обнаружили сумку с 7 килограммами вареного мяса и расфасованного фарша. Скорее всего, яд давали с едой.

22 сентября у двух бурых медведей, Маши и Степана, начались судороги и рвота с пеной, животные перестали реагировать на внешние раздражители. Ветеринары сутки боролись за жизнь животных, но безуспешно, медведи погибли. В начале сентября умерли детеныш пятнистого оленя и самка северного оленя. Знаменитой медведице Бусинке удалось выжить.

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