Бывшее мужское училище в центре Челябинска засветится на 1 млн рублей

Фото: google.com/maps

На сайте госзакупок появилась документация на архитектурно-художественное освещение фасада объекта культурного наследия регионального значения «Бывшее мужское училище». На праздничную подсветку планируется потратить более 1 млн 200 тысяч рублей. Заказчиком выступает центр по охране культурного наследия Челябинской области. Деньги направят из областного бюджета.

Сейчас в историческом здании на Аллее Славы находится специальная детская школа искусств. Согласно контракту, здание должно засветиться до 25 декабря.

Так будет выглядеть школа искусств по проекту. Фото: zakupki.gov.ru

Ранее центр по охране культурного наследия Челябинской области объявил закупку на подсветку жилого дома Шиховых (Покровских) возле Государственного исторического музея. На праздничный облик этого здания потратят более 3 млн 700 тысяч рублей.

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