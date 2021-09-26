Число переболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к 100 тысячам человек

Фото: Олег УКЛАДОВ
По данным на 26 сентября в Челябинской области за сутки 374 новых подтверждения коронавируса. Среди заболевших один школьник. 22 человека умерли. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 96 017 случаев заболевания COVID-19.
В региональном минздраве напоминают контакты для экстренной помощи.
8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей — 8-800-350-24-74.
Телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.
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