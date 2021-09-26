В Челябинской области ожидаются снегопад, гололед и сильный ветер

Непогода накроет Челябинскую область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Понедельник в Челябинской области может начаться с мокрого снега, гололеда и сильного ветра. По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в отдельных районах региона пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, возможны гололедные явления, налипание мокрого снега на провода. Усложнит ситуацию сильный ветер до 20-25 м/с.

Не исключены аварии на объектах и линиях энергосистем, повреждение слабо укрепленных конструкций и кровли, обрыва линий электропередач, вала деревьев. Также прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

Из-за неблагоприятного прогноза МЧС рекомендует оставаться дома, укрываться от ветра в подземных переходах или подъездах, находиться подальше от остановок, транспорта, рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий, а также не подходить к линиям электропередач.

Воздержаться от поездок на дальние расстояния рекомендовано водителям, а в случае выезда лучше взять с собой запас топлива, продукты и теплую одежду, проверить заряд телефона и техническое состояние машины.

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