ПАО «ВымпелКом» занимает лидирующие позиции в рейтинге социальной эффективности бизнеса

ПАО «ВымпелКом» включено в рейтинг социальной эффективности крупного бизнеса, опубликованный Рейтинговым агентством AK&M. В рейтинге представлены компании, деятельность которых соизмеряется с принципами устойчивого развития, и максимально полно раскрывающие информацию о социальном и экологическом влиянии.

ПАО «Вымпелком» занимает лидирующие позиции в категории «Связь» и наряду с другими телеком-операторами входит в топ-25 крупнейших холдингов с лучшими практиками устойчивого развития. Список участников формируется из списка 300 крупнейших по выручке промышленных, энергетических и транспортных компаний, в итоговый рейтинг вошло 45 предприятий из 9 отраслей.

Основа оценки социальной эффективности деятельности компании рассчитывается с использованием двух групп показателей: социального эффекта деятельности и нагрузки на экологию.

Компании телекоммуникационного сектора традиционно не оказывают большого влияния на экологию, в совокупности с ИТ-компаниями их доля в общем объеме выбросов парниковых газов составляет не более 4%. При этом именно сектор высоких технологий может стать важным драйвером реализации климатической повестки, разрабатывая и внедряя решения в области «зеленых технологий» и развития альтернативных источников энергии.

С точки зрения обеспечения безопасности и помощи в чрезвычайных ситуациях, Билайн сотрудничает с ПСО «ЛизаАлерт», помогая строить комплексную систему поиска пропавших и потерявшихся людей. За время 10-летнего сотрудничества при поддержке инфраструктуры и технологий Билайн волонтерам поисково-спасательного отряда удалось спасти более 70 тыс. человек.

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