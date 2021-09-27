В Челябинской области парашютист разбился после прыжка с километровой высоты

Парашютист разбился в окрестностях Миасса
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Миассе при выполнении прыжка с высоты 1 тыс. метров пострадал парашютист. Инцидент произошел 26 сентября.
По предварительной информации, возникли неполадки с парашютом, поэтому спортсмен не смог нормально приземлиться. При падении он получил травмы, но остался жив.
К разбирательству в причинах происшествия подключились специалисты Центрального межрегионального управления Следственного комитета на транспорте. Обстоятельства, при которых пострадал парашютист, сейчас выясняют.
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