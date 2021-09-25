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Общество25 сентября 2021 8:00

Райффайзенбанк вошел в тройку банков — лидеров по цифровой зрелости

Исследование сфокусировано на том, как компанию видят потребители
Источник:kp.ru
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Исследование проводилось агентством SDI360. Анализу подвергались три ключевых блока: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации, онлайн-продажи. Составители рейтинга отметили высокий уровень развития Райффайзенбанка по всем трем параметрам.

«В развитии своего бизнеса Райффайзенбанк делает ставку на технологии, и клиентские коммуникации не стали исключением. Нам важно, чтобы клиентам было легко найти нас в тех каналах, которые им удобны, получить максимально полную информацию, компетентную консультацию или оформить нужный им продукт. Мы очень рады, что наша работа в этом направлении получила высокую оценку», — прокомментировал Иван Бабаев, директор отдела развития цифрового маркетинга Райффайзенбанка.

Авторы подчеркивают, что исследование сфокусировано на внешних показателях цифровизации, то есть на том, как компанию видят потребители.