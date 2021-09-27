В Челябинске 13 человек спаслись во время пожара в многоэтажке

Фото: chelyabinsk01/t.me
Пожар произошел в многоквартирном доме №57Б на улице Ворошилова в Челябинске. Очевидцы сообщают о дыме, валившем с балкона квартиры на третьем этаже.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, самостоятельно из дома сумели выйти 10 человек. Из-за сильного задымления еще троим понадобилась помощь спасателей. Людей вывели на улицу с помощью спаскомплектов. В результате никто не пострадал.
Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже. Никого из жильцов дома не было.
Пожарным удалось потушить огонь на площади 20 квадратных метров и не допустить распространения пламени на соседние квартиры.
– Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить, – уточнили в ГУ МЧС.
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