Интернет-пользователи могут подключить новый безлимит от Skylink на даче

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы проекта Skylink. Больше всего клиенты пользовались Skylink в июле, а самыми активными были абоненты из Тверской области. Для интернет-пользователей с большой потребностью в трафике Tele2 запустила тариф Skylink 2XL – это безлимит на комфортной скорости.

Больше всего 4G-роутеров Skylink клиенты купили в начале лета. В результате самым активным месяцем по потреблению стал июль: абоненты скачали на 131% больше трафика, чем в июле прошлого года. Во второй месяц лета наибольший рост потребления интернет-трафика показали пользователи в Тверской области – 149% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте оказалась Новгородская область, на третьем – Санкт-Петербург и Ленобласть. В июле во всех регионах Skylink абоненты скачали 1,1 петабайта данных.

88% пользователей подключают тариф с безлимитным интернетом – Skylink XL. На втором месте по популярности – тариф Skylink L, в который включены 40 Гб интернет-трафика в месяц. Теперь абонентам также доступен новый тариф Skylink 2XL с безлимитным доступом в интернет на скорости до 4 Мбит/сек. Тарифный план предназначен для использования только с 4G-роутерами Skylink.

Дополнительно к новому тарифу можно подключить услуги «40 Гб на максимальной скорости» и «Сутки на максимальной скорости». Они предоставляют возможность увеличить установленную тарифным планом скорость доступа в интернет с 4 Мбит/с до максимально доступной.

Skylink – бренд, под которым предоставляются услуги доступа к беспроводному интернету на сети Tele2 по технологии LTE. При этом пользователям Skylink доступны 4G-сети с более обширной зоной покрытия – в самых удаленных районах.

Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450 (Skylink):

«Лучшее распространение сигнала от базовой станции на частоте 450 МГц, в сравнении с другими разрешенными в России частотами LTE, достигается благодаря физическим особенностям волны. Чем длиннее волна, тем дальше она распространяется, огибая препятствия. Благодаря этому воспользоваться доступом в интернет можно там, где ранее это было невозможно. Широкая линейка тарифов Skylink позволяет выбрать предложение с необходимым объемом интернет-трафика. Мы видим перспективы технологии как для обычных пользователей, так и для спецпотребителей. Например, Skylink совместно с ГУП «ПИЛАРН» обеспечили быстрым мобильным интернетом на частоте 450 МГц ледокол «Невская Застава», который отвечает за экологическую безопасность на Неве и в акватории Финского залива».

По информации от пресс-службы Tele2