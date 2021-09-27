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Здоровье27 сентября 2021 9:21

В Челябинской области за день обнаружили 375 заболевших коронавирусом.

За день от ковидной пневмонии скончались 24 человека
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заразились уже более 96 тыс. жителей Челябинской обалсти

Коронавирусом заразились уже более 96 тыс. жителей Челябинской обалсти

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области продолжает расти как заболеваемость, так и количество смертей, вызванных коронавирусом. За последние сутки в регионе выявили 375 новых случаев Covid-19, в том числе заразились четверо школьников.

От коронавируса за день умерли 24 человека.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, сейчас коронавирусом болеют 9718 человек.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 96 тыс. 392 случая Covid-19.

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