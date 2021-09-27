В Коркино младенца оставили в картонной коробке в подъезде

Полиция разыскивает тех, кто оставил ребенка в подъезде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители многоквартирного дома в Коркино обнаружили в своем подъезде брошенного ребенка. Младенец лежал в картонной коробке. По рассказам жителей, малыша заметили благодаря тому, что он издавал негромкие звуки.

Кто и почему бросил ребенка, пока не известно.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что нашедшие младенца коркинцы обратились в полицию. Ребенка доставили в больницу.

– Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, – уточнили в полицейском главке.

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