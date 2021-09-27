Дома Металлургического района Челябинска остаются без отопления

Жители Ленинского и Металлургического районов продолжают мерзнуть Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов отчитался на аппаратном совещании о подключении к теплоснабжению 100% объектов социальной сферы Челябинска. Однако жителям Металлургического и Ленинского районов по-прежнему приходится мерзнуть. Они заваливают обращениями к губернатору Алексею Текслеру социальные сети.

— Улица Липецкая замерзает! Не достучаться до управляющей компании. Они не дают никакого ответа. На улице теплее, чем дома! Дети болеют, мы простужены, — пишет житель Металлургического района.

— Мы жильцы дома на улице Вагнера, 72. Нам дали отопление, опрессовка не была произведена, батареи еле греют, половина вообще холодные. Никто ничего не хочет делать, не знаем, куда обратиться, ужасно холодно, а ведь еще не зима , — сообщают из Ленинского района.

— Да где же обещанное тепло? Больницы и так переполненные! Ленинский район, плановый поселок. У нас улица Толстого. До сих пор мерзнем! Все обещанные сроки вышли!

Как отметил Александр Астахов, в Металлургическом районе аварийная ситуация. 26 сентября закончена работа по замене компрессоров в юной части района. Проблемы остаются на севере.

— Продолжаем устранение по северной нитке по шоссе Металлургов, — рассказал заместитель главы. — Отключено 18 жилых домов, планируем сегодня до конца дня повреждения устранить.

За неделю в администрацию поступило 120 жалоб на нарушение теплоснабжения. Большая часть из них касается подачи тепла по внутридомовым сетям.

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