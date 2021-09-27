В ДТП с такси в Челябинске погиб молодой человек, виновными признали сразу двух водителей

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске двух водителей, попавших в ДТП, признали виновными в нарушении правил движения, которое привело по неосторожности к смерти человека.

Авария случилась 18 января прошлого года на перекрестке дорог между СНТ «Мичуринец» и микрорайоном Залесье. Столкнулись ВАЗ-21074 и такси Renault Logan.

В аварии пострадали пассажиры ВАЗ — ребенок и 20-летний молодой человек. Ребенок получил легкие травмы, но второй пассажир скончался на месте происшествия.

Как рассказали в областной прокуратуре, правила нарушили водители обеих машин. Водитель ВАЗ превысил скорость (он ехал со скоростью 109 километров в час), а водитель Ranault не уступил дорогу при повороте налево.

Оба автомобилиста в суде полностью признали вину.

В итоге водителя отечественной машины приговорили к 2 годам в колонии-поселении и запретили садиться за руль в течение двух с половиной лет. Водителя иномарки отправили в колонию-поселение на полтора года и запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.

— Также судом с виновных взыскано 1,9 млн рублей в счет возмещения морального вреда — уточнили в прокуратуре.

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