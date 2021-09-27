Незаконным ларечникам в Челябинске вырубят электричество

Без света ларьки перестанут ставить во дворах
Фото: Рушан КАЮМОВ
Новый способ борьбы с незаконными ларьками придумали в администрации Челябинска. Теперь их будут отключать от электроэнергии. Правда, Уралэнегросбыт, к которому обратилась муниципальная власть, отказали в помощи. Теперь вопрос решается в прокуратуре.
— Предлагали Уралэнергосбыту организовать работу с организациями, но они предложение отклонили и продолжают подключать объекты, — сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. — Просим прокуратуру разобраться, кто имеет право, а кто нет.
Больше всего незаконных ларьков в Курчатовском районе. И большим количеством торговых точек во дворах.
— Наведите порядок на районе, — обратилась к главе Сергею Антипову мэр Наталья Котова. — Прямо во дворах у вас есть эти развалы. Организуйте рейды, чтобы этих развалов там не было. Стоит мусорка и рядом продают овощи и фрукты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru