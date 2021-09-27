Незаконным ларечникам в Челябинске вырубят электричество

Без света ларьки перестанут ставить во дворах Фото: Рушан КАЮМОВ

Новый способ борьбы с незаконными ларьками придумали в администрации Челябинска. Теперь их будут отключать от электроэнергии. Правда, Уралэнегросбыт, к которому обратилась муниципальная власть, отказали в помощи. Теперь вопрос решается в прокуратуре.

— Предлагали Уралэнергосбыту организовать работу с организациями, но они предложение отклонили и продолжают подключать объекты, — сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. — Просим прокуратуру разобраться, кто имеет право, а кто нет.

Больше всего незаконных ларьков в Курчатовском районе. И большим количеством торговых точек во дворах.

— Наведите порядок на районе, — обратилась к главе Сергею Антипову мэр Наталья Котова. — Прямо во дворах у вас есть эти развалы. Организуйте рейды, чтобы этих развалов там не было. Стоит мусорка и рядом продают овощи и фрукты.

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