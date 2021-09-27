Клиенты Райффайзенбанка получили почти 25 млн рублей кэшбэка за летние путешествия

Клиенты Райффайзенбанка летом 2021 года получили 24,7 млн рублей кэшбэка за путешествия, оплачивая покупки Кэшбэк-картой. Больше всего на туризм и отдых тратят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Расходы на путешествия росли все лето и достигли пика в августе. Всего на покупку туристических путевок, билетов на самолеты и поезда клиенты потратили более 1,5 млрд рублей. В среднем на каждое путешествие один клиент тратил 16-17 тыс. рублей.

Больше всего на путешествия потратили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. В топ-10 также вошли Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа и Пермь.

Больше всего на поездки тратят жители Казани и Москвы — здесь средний чек составляет 26,9 и 22,7 тыс. рублей соответственно. Значительно меньше эти расходы в Санкт-Петербурге, Уфе и Новосибирске. А самые бюджетные путешествия в топ-10 у жителей Краснодара — средний чек за поездку у них составил менее 11 тыс. рублей.

«В 2021 году поездки по России и короткие туры на 2-3 дня стали более популярными. Покупать туры, билеты, отели и прочее стали чаще, и кэшбэк важная часть финансовой стратегии, на которую можно не тратить время — по Кэшбэк-карте просто возвращается 1,5% от суммы покупки. Однако теперь клиенты чаще обращают внимание на такие вещи как медицинская страховка и доступность медицинских услуг в путешествии. И эти риски целесообразно закрыть еще до поездки», — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.