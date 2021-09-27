В Копейске признали опасным и закрыли частный дом престарелых

Такой интерьер ждал клиентов дома престарелых. Фото: прокуратура Челябинской области

В Копейске устроили проверку в частном доме престарелых. С инспекцией туда пришли сотрудники прокуратуры и представитель регионального уполномоченного по правам человека.

Оказалось, что в здании, где жили пожилые люди, не было пожарной сигнализации и приборов для обеззараживания воздуха.

– Часть кроватей в комнатах не были обеспечены постельными принадлежностями. Проживающие лежали на голых матрасах или на матрасах, застеленных одной клеенкой, – рассказали в областной прокуратуре.

После проверки в отношении владельца дома престарелых возбудили сразу два административных дела: о нарушении требований пожарной безопасности и нарушении закона в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Суд приостановил работу заведения на 90 суток.

Предпринимателя ранее уже привлекали в ответственности за ненадлежащее качество услуг по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. После обнаруженных в конце 2020 года нарушений суд постановил прекратить работу дома престарелых. Но предприниматель просто перевез клиентов в другое здание, где, как выяснилось, снова не обеспечил им достойные условия жизни.

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