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Происшествия27 сентября 2021 12:26

В Челябинске на автозаправке открыли стрельбу

Один из участников конфликта ранен
Елена КОЛЧИНА
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Ссора на АЗС переросла в стрельбу

Ссора на АЗС переросла в стрельбу

Фото: Иван ВИСЛОВ

На челябинском Северо-западе прозвучали выстрелы. Это случилось 25 сентября на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.

На территории автозаправочной станции поссорились двое мужчин. Один из них принялся стрелять и ранил обидчика. Пострадавшего доставили в больницу.

Информацию о происшествии подтвердили в городском управлении МВД.

– Участники конфликта установлены. Проводится проверка, – уточнили в полиции.

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