В Челябинске на автозаправке открыли стрельбу

Ссора на АЗС переросла в стрельбу Фото: Иван ВИСЛОВ

На челябинском Северо-западе прозвучали выстрелы. Это случилось 25 сентября на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.

На территории автозаправочной станции поссорились двое мужчин. Один из них принялся стрелять и ранил обидчика. Пострадавшего доставили в больницу.

Информацию о происшествии подтвердили в городском управлении МВД.

– Участники конфликта установлены. Проводится проверка, – уточнили в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru