В Челябинске на автозаправке открыли стрельбу

Ссора на АЗС переросла в стрельбу
Фото: Иван ВИСЛОВ
На челябинском Северо-западе прозвучали выстрелы. Это случилось 25 сентября на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.
На территории автозаправочной станции поссорились двое мужчин. Один из них принялся стрелять и ранил обидчика. Пострадавшего доставили в больницу.
Информацию о происшествии подтвердили в городском управлении МВД.
– Участники конфликта установлены. Проводится проверка, – уточнили в полиции.
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