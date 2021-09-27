Строительство детского сада в Тракторозаводском районе Челябинска идет слишком медленно

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Администрация пытается ускориться со строительством детского сада на 120 мест в Тракторозаводском районе на улице Горького, 25а. Изначально в планах было сдать его к концу 2021 года. Однако на сегодня готовность объекта лишь 40%. С начала августа работа продвинулась всего на 5%.

— Была там на прошлой неделе, — сообщила мэр Челябинска Наталья Котова. — Наращиваем обороты, это должно быть на вашем контроле ежедневном. Главное, чтобы каменщики постоянно работали. В этом году должны уложиться и сдать обязательно этот садик.

Заместитель главы по строительству Владимир Шамне признал, что проблема в слишком низкой скорости работ. На этой неделе он должен снова выехать на объект и поторопить рабочих.

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