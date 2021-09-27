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Происшествия27 сентября 2021 13:11

В Челябинском КРК «Мегаполис» кирпичная стена рухнула на рабочих

Один из строителей погиб, второй в больнице
Елена КОЛЧИНА
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Обрушилась стена, которую разбирали во время реконструкции помещения

Обрушилась стена, которую разбирали во время реконструкции помещения

Фото: Иван МАКЕЕВ

В цокольном этаже культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» кирпичная стена упала на рабочих, пытавшихся ее демонтировать.

21-летний мужчина, оказавшийся под завалом, погиб на месте происшествия. Его напарник получил травмы и был госпитализирован.

–Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Ранее в Челябинской области рабочий упал с высоты, пытаясь ночью починить крышу школы.

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