Менеджеров завода в Челябинской области подозревают в получении взяток

Сотрудники завода получали взятки от предпринимателей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении сразу пяти менеджеров завода. Руководителей разных подразделений предприятия подозревают во взяточничестве и мошенничестве. Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

По данным следствия, сотрудники завода нарушали закон с 2017 года. Они получали взятки об бизнесменов. За деньги менеджеры помогали предпринимателям в заключении контрактов с заводом, а также продавали им продукцию предприятия по заниженным ценам.

– Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей, – рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Сейчас, как уточнили в СК, расследование продолжается. Возможно, обнаружили еще не всех причастных к преступлениям должностных лиц.

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