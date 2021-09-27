Врач объяснил, как не допустить осенью дисбактериоз

Фото: Инвитро

Кишечную микробиоту можно рассматривать как самостоятельную систему. Находясь в симбиозе, представители микрофлоры помогают организму нормально функционировать. Микробное сообщество выполняет несколько функций:

• помогает перерабатывать и усваивать питательные вещества

• секретирует ряд витаминов, противомикробные соединения и оказывает поддержку иммунной системе

• влияет на обмен веществ

К нормальной (полезной) микрофлоре кишечника относятся лакто- и бифидобактерии, энтерококки, кишечные палочки (типичные), бактероиды. Условно-патогенную флору представляют энтеробактерии, не ферментирующие бактерии, стафилококки, анаэробные бактерии (клостридии), грибки Патогенными микроорганизмами являются сальмонеллы, шигеллы, патогенные эшерихии.

При нарушении состава микрофлоры кишечника развивается дисбактериоз (дисбиоз) -клинико-лабораторный синдром. Изменения микробиоты могут быть связаны как со снижением, так и с увеличением численности отдельных видов микроорганизмов. Дисбиозкишечника могут спровоцировать метаболические и иммунологические нарушения, патологии пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем, ожирение, диабет 2-го типа и другие заболевания. Дисбактериоз вовлечен в развитие неинфекционных болезней органов пищеварения: воспалительных заболеваний кишечника, синдрома раздраженного кишечника, целиакии, печеночной энцефалопатии, неалкогольной жировой болезни печени, желчнокаменной болезни и др.

На вопросы о диагностике и профилактике дисбактериоза ответил Филипп Шубин, врач клинической лабораторной диагностики, Заместитель заведующего по проектам и контролю качества ООО «Инвитро-Урал»:

1) К каким врачам обращаться?

При дисбактериозе кишечника обращаются к врачам-гастроэнтерологам, инфекционистам, врачам общей практики и педиатрам. Однако может потребоваться консультация других специалистов: невролога, эндокринолога, дерматолога.

2) Как проводится диагностика дисбактериоза?

Еще недавно единственным способом лабораторной диагностики дисбактериоза был микробиологический метод, результаты которого могут быть ненадежными. При микробиологическом исследовании проводят посев образца на специальные питательные среды, причем каждая предназначена для определенных микроорганизмов. Посев исключает обнаружение возбудителей (бактерий и вирусов), которые не растут на питательных средах.

Материал для исследования должен быть свежим и доставлен в медицинский офис с соблюдением температурного режима не позднее трех часов с момента получения. Однако собрать и доставить материал в нужное время бывает затруднительно.

Сбор материала во время приема антимикробных, слабительных и бактериальных препаратов искажает результат. Поэтому сдавать биоматериал следует после их отмены.

В большинстве лабораторий исследование на дисбактериоз проводят классическим методом, то есть все манипуляции от посева до заключения врача выполняются вручную. Поэтому результат выдается через 5-7 дней с момента поступления материала в лабораторию.

Не так давно появился метод масс-спектрометрии микробных маркеров, или Анализ микробиоты по Осипову. Как заявляют авторы, методика позволяет определять специфические компоненты (высшие жирные кислоты) клеточных стенок определенных микроорганизмов, используя газовую хроматографию-масс-спектрометрию (ГХ-МС).

Несмотря на большое количество публикаций, авторы не проводили оценку рабочих характеристик метода. Также не разработаны референсные значения для кала. В связи с этим отсутствуют гарантии достоверности результата.

Из-за отсутствия стандартизации и адекватного контроля качества выдаваемых результатов тест не нашел применения в крупных лабораториях.

Третий и наиболее точный метод определения состава микробиоты с использованием ПЦР. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)- метод молекулярной диагностики, ставший «золотым стандартом» в диагностике многих инфекций. Метод позволяет выявить возбудителя болезни, если в пробе присутствует всего несколько молекул его ДНК.

В основе ПЦР лежит многократное удвоение специфического для конкретного микроорганизма участка ДНК. Одним из достоинств метода является срок исполнения (около четырех часов), поэтому результаты готовы на следующий день или даже в день приема биоматериала.

Поскольку в процессе ПЦР определяется фрагмент ДНК, а не наличие живых микробных клеток, как в бактериологическом исследовании, то к условиям хранения и транспортировки биоматериала жесткие требования не предъявляются. Материал можно хранить в холодильнике до трех суток и даже замораживать. Однако сбор материала допустим не ранее, чем через 12-14 дней после приема антибиотиков.

Новое исследование для оценки состава микрофлоры толстого кишечника методом ПЦР — Колонофлор. Тест позволяет определить представителей нормальной, условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Референсные значения теста разработаны для пациентов старше 14 лет.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о профилактике дисбактериоза

В профилактике дисбиоза ведущую роль играет диета, которая исключает острую, жареную, копченую пищу, продукты с высоким содержанием сахара, некоторые фрукты (бананы, виноград), молочные продукты. Предпочтение следует отдавать продуктам, богатым пищевыми волокнами (хлеб из муки грубого помола, крупы, овощи, зелень, сухофрукты), кисломолочным продуктам, поскольку они стимулируют рост полезных микроорганизмов.

Также важно бороться со стрессом, проводить время на свежем воздухе и не забывать о физической активности. При назначении антибактериальных препаратов их следует принимать с пробиотиками и пребиотиками.

Новости компаний