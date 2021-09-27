Главный федеральный инспектор по Челябинской области уходит в отставку

Михаил Каган работал в Челябинской области с 2020 года. Фото: uralfo.gov.ru

Михаил Каган покидает пост главного федерального инспектора по Челябинской области. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

По словам Владимира Якушева, главного федерального инспектора не увольняют решением «сверху», Михаил Каган отправляется в отставку по собственному желанию и переходит на другую работу.

Нового инспектора должны назначить в ближайшее время.

Михаил Каган проработал главным федеральным инспектором по Челябинской области менее двух лет: его назначили в январе 2020 года. До того он занимал аналогичную должность в Свердловской области, а прежде работал вице-губернатором в Ямало-Ненецком автономном округе, руководил подразделениями Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Главные федеральные инспекторы в российских регионах обеспечивают контакты местных властей с полномочными представителями президента и контролируют, по поручению последних, исполнение решений федеральных органов власти.

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