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Спорт27 сентября 2021 14:29

Челябинская конькобежка Екатерина Ефременкова вошла в сборную для подготовки к Олимпийским Играм 2022

Девушка завоевала медали Кубка Союза конькобежцев России
Ольга ЩАПИНА
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Фото: СибГУФК

Фото: СибГУФК

На соревнованиях в Коломне воспитанница челябинской спортивной школы по конькобежному спорту имени Скобликовой Екатерина Ефременкова взяла серебряную и бронзовую медали Кубка Союза конькобежцев России (дисциплина шорт-трек).

Соревнования были отборочными в состав сборной команды для подготовки к XXIV Зимним Олимпийским Играм 2022 года в Китае. Челябинска завоевала медали на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Таким образом, есть вероятность, что Екатерина Ефременкова представит на олимпиаде Челябинскую область.

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