Сквер на Цвиллинга в Челябинске восстанавливают после нашествия вандалов

Фото: администрация Советского района

Два месяца понадобилось, чтобы восстановить «умную опору» в сквере Челябинска на улице Цвиллинга. Администрация Советского района с трудом провела переговоры с компанией-подрядчиком и заводом-производителем. В результате цифровую новинку удалось восстановить.

– Только теперь мы займёмся отработкой вопроса инсталляции нового программного обеспечения с целью расширения спектра возможностей практического использования «умной опоры», – сообщили в администрации.

Появились и другие хорошие новости: полиция поймала преступника, который воровал металлические крышки от урн в центральных скверах. Дело передано в суд, а чиновникам опять предстоит восстанавливать благоустройство.

Также от вандализма регулярно страдают гранитные панели в сквере на площади Революции. Надписи еле успевают отмывать.

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