Жители Челябинска выбрали тему будущего ледового городка на площади Революции

Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске на площади Революции будет построен изо льда сказочный лес, в котором проживают герои русских сказок. Такую тему выбрали местные жители. Об этом на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, 27 сентября, рассказал вице-мэр по социальной политике Сергей Авдеев.

Опрос проводился на портале «Активный житель 74». Так, за «Сказочный лес» проголосовали 43,31% челябинцев, а «Бажовские сказы» выбрали 19,07% опрошенных. За тему «Время открытий» отдали голоса 15,81% респондентов. «Детские сказки» понравилась 11,17% опрошенным. Ледяное воплощение «Легендарного оркестра» заинтересовало 3,64% ответивших. А вот 1% респондентов оставили выбор концепции ледового городка за специалистами.

Напомним, каждый год на площади Революции возводится главный ледовый городок Челябинска. В новогодние каникулы «ледовая сказка» становится любимым местом для прогулок, фотосессий и зимних забав челябинцев и гостей города. По хорошей традиции проект городка, который удивит и порадует жителей зимой, разрабатывается исходя из предпочтений самих челябинцев, и текущий год тоже не стал исключением.

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