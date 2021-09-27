В Челябинске иномарка повисла на бетонном блоке после столкновения с легковушкой

Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска
В Парковом микрорайоне Челябинска столкнулись Kia Ria и Mazda 6. После удара автомобиль корейского производства унесло в сторону, в результате чего он повис на бетонном блоке.
Как сообщили отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска, авария произошла днем, 26 сентября, на Краснопольском проспекте напротив дома №34. За рулем Kia Ria находился 28-летний мужчина, а маздой управлял 24-летний парень. После столкновения – оба получили травмы.
Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.
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