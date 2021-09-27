В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега, гололеда и сильного ветра

В ближайшие сутки порывы ветра будут доходить до 25 м/c. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие сутки в Челябинской области прогнозируются образование гололеда и выпадение мокрого снега. При этом также ожидается штормовой ветер. Региональное управление МЧС уже разослало предупреждения о непогоде.

— По данным Челябинского гидрометцентра ночью и днем 28 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами очень сильные. В отдельных районах гололед и отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 25 м/с, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В управлении ГИБДД по региону сообщили, что из-за непогоды они собираются вывести на трассы дополнительные экипажи ДПС. Водителей также попросили быть осторожным при гололедице.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция Челябинской области просит автомобилистов быть осторожными при управлении транспортными средствами и по возможности не выезжать на дальние расстояния. На юге области и в горнозаводской зоне зафиксированы осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможно образование льда. Для оказания помощи и обеспечения безопасности дорожного движения на трассы выведены дополнительные экипажи ДПС, — сообщили в ведомстве.

Напомним, при штормовом ветре не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Также не следует находиться под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью, 28 сентября, температура воздуха в регионе составит -1, -8 С°. Днем столбик термометра поднимется до +3, +8 С°. Кроме того, в регионе прогнозируются дожди со снегом, которые могут переходить в метели.

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