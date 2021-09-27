В Челябинской области полицейские ликвидировали мини-завод по производству наркотиков

Фото: скриншот с видео / "МВД медиа"

В Челябинской области сотрудники полиции ликвидировали работу подпольного мини-завода, на котором производились крупные партии наркотиков. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. Информация об этом размещена на ведомственном ресурсе «МВД медиа».

Мини-завод производственной мощностью свыше 50 кг мефедрона в месяц находился в специально обустроенном вагоне. Его помещения были оборудованы вентиляцией и освещением. При изготовлении наркотиков участники преступной группы использовали средства индивидуальной защиты.

— Нарколаборатория была оборудована по месту проживания одного из злоумышленников. При проведении обыска изъято свыше 45 килограммов мефедрона, а также лабораторное оборудование (реактор, вакуумный насос, химически стойкие полимерные емкости, 2 костюма химической защиты, 2 противогаза, весы) и химические реактивы – 10 канистр с жидкостью по 20 литров каждая, которые направлены на экспертизу, — говорится в сообщении.

Кроме того, полицейскими было установлено, что один из злоумышленников получал за наркотики криптовалюту. Ее он конвертировал в российские рубли путем обмена через различные интернет-площадки. За период своей незаконной деятельности мужчине удалось таким образом совершить денежных операций на 200 тысяч рублей.

Задержанными оказались жители Копейска и Троицка 1991 и 1995 года рождения, а также Санкт-Петербурга и Новосибирской области 1992 и 2001 года рождения. В настоящий момент все они находятся под стражей.

Смотреть видеосюжет В Челябинской области полицейскими ликвидирован мини-завод по производству мефедрона

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