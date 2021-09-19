Обстановка спокойная: выборы на Южном Урале глазами общественников

Фото: Архив КП.

К последнему и главному дню выборного «марафона» Челябинская область подошла с явкой 27,27% (к 10 утра было уже 28,67%). Это ниже, чем в среднем по России, осталось чуть-чуть поднажать, голосование продлится до 20 часов, пишет телеграм-канал «Челябушка».

Обстановка в регионе спокойная, замечено незначительное количество нарушений, рассказал куратор Центризбиркома России Евгений Шевченко, делегированный на период выборов в Челябинск. Подготовка здесь, по его словам, хорошая, камерами оборудованы почти все комиссии — это можно считать предметом гордости.

— В СМИ полно сообщений о подкупах, аннулировании бюллетеней, попытках вызова полиции при малейшем недопонимании и, что уж совсем грустно, о попавших в списки умерших избирателях. Веселого, если верить некоторым публикациям, тоже немало: на одном из УИКов неизвестный делал зарядку после исполнения гражданского долга, а на другом — на видео засняли сторожа с девушкой, спящих в обнимку. Хайп и фейки отсеивают независимые наблюдатели, провокации пресекаются, благо есть новые технологии, позволяющие с таким бороться, — отмечают авторы паблика. — А вот по санитарной части проголосовать на выборах депутатов в Госдуму оказалось безопаснее, чем сходить в магазин по нынешним временам. Достойный ответ ковидной пандемии: бактерицидные коврики, одноразовые ручки, медицинские маски и перчатки. Потоки на выход и вход разделены во избежание скопления посетителей. Кроме того, около 545 участков (из двух с лишним тысяч) предусмотрительно открыты прививочные кабинеты — в 2020 в ходе кампании в ЗакСО вакцинация наряду с голосованием тоже пользовалась спросом.