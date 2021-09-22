Новые правила посещения матчей «Трактора» возмутили болельщиков

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Домашние игры челябинского хоккейного клуба «Трактор» смогут посещать втрое больше болельщиков, сообщили в правительстве региона. Но о смягчении ограничений, как можно было бы подумать, речи не идет. Наоборот, они ужесточаются по согласованию с Роспотребнадзором: на матчи отныне можно будет ходить только с QR-кодами, подтверждающими прививки или факт перенесенного коронавируса за последние полгода. Исключение также сделано для несовершеннолетних.

— Естественно, то, что на трибуны будут пускать лишь «избранных», вызвало бурные дискуссии у фанатов хоккея, многие очень возмущены, некоторые, как выяснилось, вообще антипрививочники. Вероятно, новшество поспособствует интересу к вакцинации у молодежи, — пишет городской паблик «Челябушка». — На нашей памяти за всю пандемию в Челябинске это первый случай отбора на мероприятия по QR-кодам. А где первый, там и следующие, хотя пока официальных распоряжений не выдавали.