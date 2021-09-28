Владельцы фур после миллионных штрафов потребовали перепроверить рамки весогабаритного контроля в Челябинской области

Дальнобойщики уверены, что вес и размеры их машин измеряют неправильно. Фото: Торгово-промышленая палата МИасса

Участники комитета, представляющего интересы грузоперевозчиков, потребовали отменить штрафы, выписанные владельцам фур после проезда через автоматические пункты весогабаритного контроля в Челябинской области.

Комитет создали при миасской Торгово-промышленной палате после того, как предприниматели начали получать крупные штрафы за превышение допустимых габаритов. По данным бизнесменов, за каждый проезд грузовика требуют заплатить не менее 150 тыс. рублей штрафа.

Жительнице Миасса Светлане Фурцевой пришли штрафы более чем на 1,3 млн рублей после поездок принадлежащих ей грузовиков по региональным дорогам.

– Согласно статистике, которую приводят предприниматели, опираясь на официальные данные по количеству выписанных постановлений, некорректно фиксируют вес и габариты каждого четвертого автомобиля, – рассказали в Торгово-промышленной палате Миасса.

Участники комитета отправили письма губернатору Алексею Текслеру, в региональное министерство дорожного строительства и прокуратуру. Они просят провести независимую экспертизу рамок весогабаритного контроля, а уже назначенные штрафы признать недействительными.

— Если положительного ответа получено не будет, сложившаяся ситуация — путь к закрытию бизнеса. Оставшиеся в деле грузоперевозчики начнут повышать цены на свои услуги, что приведет к повышению стоимости всех товаров и услуг, — говорится в подготовленном грузоперевозчиками заявлении.

Напомним, после многочисленных жалоб дальнобойщиков в ГИБДД временно прекратили работу автоматических постов весогабаритного контроля. Но штрафы отменять не собирались.

— Штрафы оплачивать должны. Если им что-то не нравится, пусть обжалуют через суд, — прокомментировал требования перевозчиков старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды управления ГИБДД по Челябинской области Александр Курынкин.

Юристы считают, что обжаловать штрафы можно, но стопроцентной гарантии успеха при этом нет.

Напомним, автоматические камеры весогабаритного контроля работали в тестовом режиме на дорогах Челябинской области с 15 апреля по 15 июня. В эксплуатацию были запущены с 16 июня. После этого дальнобойщики, которые движутся по трассам в объезд Челябинска, начали жаловаться на штрафы.

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