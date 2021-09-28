В Челябинске два человека пострадали при столкновении грузового поезда с такси

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На железнодорожном перегоне в Челябинском поселке Новосинеглазово грузовой поезд врезался в легковую машину с наклейками сервиса такси. ДТП случилось в 22:45 27 сентября. Травмы получили два человека, находившихся в автомобиле, обоих с места происшествия увели в больницу. По информации ГИБДД Челябинска, пострадали 54-летний водитель и 22-летняя пассажирка.

– По предварительным данным водитель в нарушение правил дорожного движения принял решение пересечь железнодорожный путь в неустановленном месте, – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Машинист поезда попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.

– Водитель понесет наказание за нарушение правил дорожного движения и порчу инфраструктуры и имущества железной дороги. Он будет привлечен к ответственности за осуществление деятельности по перевозке легковым такси без специального разрешения, – рассказали в ГИБДД Челябинска.

В транспортной прокуратуре также проводят проверку.

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