В Челябинской области в квартире оказались заперты трое детей, включая полугодовалого малыша

Дети остались без присмотра. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Златоусте Челябинской области спасателям пришлось вскрывать двери квартиры, в которой оказались заперты трое детей. Ребята шести и четырех лет, а также полугодовалый малыш остались без присмотра взрослых.

Как оказалось, родители вышли из квартиры и потеряли ключи. Спасателей вызвали жильцы дома. Дети, несмотря на позднее время, не спали и могли испугаться. Пока специалисты вскрывали дверь слесарным инструментом, старший мальчик успокаивал малышей.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, попасть в квартиру удалось только около часа ночи. Всех детей сразу передали родителям.

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