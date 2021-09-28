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Происшествия28 сентября 2021 9:12

В Челябинске рецидивиста будут судить за нападение на врача

Мужчина приехал в больницу вместе с женой, которой стало плохо из-за пьянства
Елена КОЛЧИНА
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В больницу пришлось вызывать охрану. Фото: ГКБ 9 Челябинск / facebook.com

В больницу пришлось вызывать охрану. Фото: ГКБ 9 Челябинск / facebook.com

Жителя Ленинского района Челябинска отправят под суд за побои, совершенные из хулиганских побуждений. 38-летний мужчина напал на сотрудника Городской клинической больницы №9 в июне этого года.

Как рассказали в областной прокуратуре, ночью жену челябинца привезли в приемное отделение больницы. Женщине стало плохо после употребления спиртного.

Муж больной принялся командовать врачами в приемном отделении и ругать их матом. Дежурный врач сделал замечание грубияну. В ответ мужчина ударил медика в лицо.

Сотрудники больницы после этого нажали на тревожную кнопку. Агрессора задержали бойцы вневедомственной охраны.

Позже выяснилось, что мужчина был неоднократно судим, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь очередное уголовное дело челябинца будет рассматривать Ленинский районный суд. Горожанин может отправиться за решетку на срок до двух лет.

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