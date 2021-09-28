В Челябинской области еще 378 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом сейчас болеют почти 10 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки медики подтвердили диагноз Covid-19 у 378 жителей Челябинской области, в том числе у одного школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения, на лечении сейчас находятся 9793 больных коронавирусом.

За все время с начала эпидемии в области выявили 96 тыс. 770 случаев заражения.

За последний день от коронавируса умерли 23 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru