В Челябинской области еще 378 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом сейчас болеют почти 10 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки медики подтвердили диагноз Covid-19 у 378 жителей Челябинской области, в том числе у одного школьника.
По данным регионального министерства здравоохранения, на лечении сейчас находятся 9793 больных коронавирусом.
За все время с начала эпидемии в области выявили 96 тыс. 770 случаев заражения.
За последний день от коронавируса умерли 23 человека.
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