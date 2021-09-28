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Здоровье28 сентября 2021 9:27

В Челябинской области еще 378 человек заболели коронавирусом

За день от ковидной пневмонии скончались 23 пациента
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом сейчас болеют почти 10 тыс. человек

Коронавирусом сейчас болеют почти 10 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки медики подтвердили диагноз Covid-19 у 378 жителей Челябинской области, в том числе у одного школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения, на лечении сейчас находятся 9793 больных коронавирусом.

За все время с начала эпидемии в области выявили 96 тыс. 770 случаев заражения.

За последний день от коронавируса умерли 23 человека.

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