Клиенты Tele2 теперь могут оплатить счета с помощью YandexPay

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Сервис YandexPay позволяет клиентам сделать это быстро и без комиссии. Абоненты Tele2 при пополнении баланса через YandexPay до 15 ноября получат бонус – возврат кешбэка на абонентский номер.

Клиенты оператора могут пополнить счет мобильного телефона через сервис YandexPay в разделе «Оплата» на сайте tele2.ru.Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Минимальный размер платежа при пополнении баланса лицевого счета абонента через YandexPay составляет 100 рублей. Для совершения оплаты необходимо, чтобы банковская карта пользователя была привязана к его аккаунту на Яндексе. Привязать карту клиент может в любой момент – даже во время оплаты.

Клиенты оператора, оплатившие услуги связи через YandexPay на сайте Tele2 до 15 ноября 2021 года, получат бонус на счет мобильного телефона. Он равен 10% от потраченной суммы, если она не превышает 2000 рублей. Для всех абонентов, которые потратят более 2000 рублей, кэшбек фиксированный – 200 рублей.Количество платежей не ограничено. Подробнее об акции на сайте tele2.ru.

YandexPay–сервис для быстрой и удобной оплаты покупок и услуг в интернете в несколько кликов. Клиенту не требуется каждый раз вводить реквизиты карты, они подтягиваются из аккаунта на Яндексе автоматически. Если к его аккаунту привязано сразу несколько банковских карт, он может выбрать, с какой из них списать деньги. Оплата через сервис YandexPay безопасна, платежные данные хранятся в Яндексе в зашифрованном виде.Подробнее о сервисе на pay.yandex.ru.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

«Сегодня сформировалась большая аудитория пользователей, которые каждый день обращаются кYandexPay. Мы видим, как сервис развивается и появляется во многих внешних продуктах, тем самым расширяя свою аудиторию. Для нас это означает, что и среди абонентов Tele2 все больше тех, кому удобно оплачивать услуги связи этим привычным для них способом. Мы просто идем за нашими клиентами и предлагаем возможность оплатить услуги связи не только на базе нашей собственной платформы Tele2Pay, но и через другие удобные платежные сервисы».

По информации от пресс-службы Tele2