Челябинск встретил участников всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна 2.0»

Фото: ЦКС

27 сентября колонна коммунальной техники в поддержку национального проекта «Экология» сделала остановку на Южном Урале. Челябинск стал десятым из одиннадцати городов Всероссийского автопробега «Чистая страна». Позади Владимир, Нижний Новгород, Саранск, Ульяновск, Самара, Набережные Челны, Уфа. Впереди — конечная точка маршрута Екатеринбург и 3000 километров пройденного пути.

Фото: ЦКС

Современные мусоровозы колонной прошлись по улицам областного центра и остановились напротив ЮУрГУ. Для горожан и гостей города здесь развернулась выставка коммунальной техники. На этой же площадке работал пункт приема от населения изношенных автопокрышек от некоммерческой ассоциации «ЭкоШинСоюз».

Фото: ЦКС

Уже за круглым столом представители Минприроды, регионального министерства экологии, общественники и эксперты обсудили ход реализации нацпроекта «Экология» в Челябинской области. В ходе дискуссии присутствующие уделили особое внимание вопросам развития инфраструктуры по обращению с ТКО, формирования системы обращения с отходами, работы с недобросовестными мусорообразователями и расширенной ответственности производителей.

Самым ярким мероприятием стал плоггинг-забег в Парке культуры и отдыха им. А.Ю. Гагарина. Челябинцы не просто вышли на пробежку. В ходе марафона они очистили территорию от бытового мусора. По мнению организаторов, такие мероприятия позволяют совмещать здоровый образ жизни и здравый образ мышления, когда человек берет ответственность за себя и за окружающую среду.

Фото: ЦКС

В Челябинске Всероссийский автопробег «Чистая страна» поддержал также Центр коммунального сервиса. Техника компании-подрядчика регионального оператора была задействована во всех массовых мероприятиях, включая благотворительную акцию по приему старых изношенных шин и плоггинг-забег, по итогам которого челябинские мусоровозы вывезли на полигоны более 600 килограммов мусора. Все отходы поступят на мусоросортировочные комплексы, где будут разделены на полезные для дальнейшей переработки фракции.

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