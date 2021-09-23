Лекции на дистанте: южноуральский вуз перевел частично студентов на удаленку

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Не прошло и месяца с начала учебного года как один из главных вузов Челябинской области — ЮУрГУ — перевел студентов на дистант. Ковид свирепствует, поэтому поточные лекции на дому продлятся как минимум до конца октября. Как пишет городской паблик «Челябушка», не исключен эффект домино, когда по аналогии поступят и остальные, однако это зависит от ситуации с заболеваемостью в каждом конкретном образовательном учреждении.

— Карантин уже не ассоциируется только со школьниками, все представления на этот счет поменяла пандемия. Если в школах региона в первую волну ограничения по учебе маскировали под каникулы, то теперь их просто объединяют, — продолжают авторы телеграм-канала. — Студентов, как стало понятно из сегодняшних новостей, тоже при малейшей угрозе отправляют на удаленку. Ну а вместе с ней неизбежно возобновление дискуссий о качестве образования.

По данным областного минздрава, на утро, 23 сентября, подтверждены 16 тысяч 86 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 79 человек. Среди вновь зараженных шестеро — школьники.